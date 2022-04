x x

LIMBIATE / SARONNO – L’ambasciatore Luca Attanasio fu vittima di un complotto? Se ne parla da ieri su tv e giornali nazionali, riguardo alla morte in Congo del giovane diplomatico, nato a Saronno e cresciuto a Limbiate. Secondo testimoni trovati sul posto da Il fatto quotidiano e il Domani all’origine dell’agguato costato la vita all’ambasciatore ci sarebbe stato un “complotto” (i cui contorni e motivazioni comunque non sono chiari) da parte di esponenti delle forze armate congolesi, e non un tentativo di sequestro come detto sinora, e per il quale in Congo ci sono stati anche degli arresti.

Attanasio aveva perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta nel Paese africano, durante una missione umanitaria dell’Onu, il 22 febbraio 2021.

(foto: l’ambasciatore Luca Attanasio)

