Ambasciatore italiano ucciso in Congo: Luca Attanasio, nato a Saronno era di Limbiate

LIMBIATE – E’ morto questa mattina 22 febbraio, l’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, originario di Limbiate, rimasto vittima, insieme ad un carabiniere, di un attacco per un rapimento.

A confermare la notizia è stata la Farnesina: questa mattina, intorno alle 9 ore italiane, il convoglio delle Nazioni Unite in Congo Orientale, è stato attaccato nei pressi della cittadina di Kanyamahoro. L’ambasciatore Attanasio viaggiava a bordo di un’autovettura insieme ad un carabiniere della scorta quando il convoglio dell’Onu è stato attaccato, con l’obiettivo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Immediato l’intervento dei rangers per la sua liberazione, ma l’ambasciatore ferito, colpito da colpi d’arma da fuoco, è morto durante il sequestro. Anche per il militare della scorta non c’è stato nulla da fare.

Profondo cordoglio da parte della Farnesina e delle autorità italiane: Luca Attanasio, nato a Saronno e di Limbiate, aveva 44 anni e dal 2017 era in Congo. Proprio qualche mese fa aveva ricevuto il Premio Nassiriya per la Pace per i progetti umanitari che portava avanti con la moglie Zakia Seddiki.

22022021