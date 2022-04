x x

SARONNO – Pierluigi Rotondo, giovane attore saronnese che sta affinando il suo talento anche con collaborazioni con il Pav, sarà protagonista dello spettacolo “Sesso droga e radio rock”, in anteprima il 23 aprile al teatro Factory23 di Milano, insieme ad Alessio Dongarrà.

Sesso, Droga e Radio Rock è uno spettacolo teatrale che prende vita dalle storie di personaggi folli, spregiudicati, ma soprattutto veri. Senzatetto, business man, artisti falliti, pazzi ecologisti raccontano la contemporaneità attraverso una satira che osa e spinge l’acceleratore verso una verità che molto spesso viene ignorata. Alessio Dongarrà e Pierluigi Rotondo si faranno possedere dalla ferocia del Rock che vive all’interno di queste maschere ciniche, disilluse, che non hanno voce se non sul palcoscenico, specchio della società e del mondo in cui viviamo. C’è chi vive la sua vita tra droghe e feste, chi ha paura di affrontare se stesso e le sue malattie, chi del lavoro ha fatto l’unica ragione di vita, chi si è lasciato vincere dall’irrazionalità e chi vive nella depressione rinnegando la propria umanità.

Questo spettacolo è dedicato a tutti, ma soprattutto a chi, come loro, si sente solo.

14042022

