SARONNO – Era vestito di blu con un cappello bianco. Si è presentato come un tutore dell’ordine che doveva effettuare un controllo dell’acqua dell’abitazione per alcuni problemi di sicurezza. Così con tanta calma, disponibilità e determinazione un truffatore è riuscito a farsi aprire la porta di casa da un saronnese residente in Cassina Ferrara. Non solo è riuscito anche a prendere alcuni oggetti di valore e contanti e a dileguarsi prima che l’uomo realizzasse l’accaduto e desse l’allarme.

In pochi minuti, è successo martedì mattina intorno alle 10, è arrivata sul posto una pattuglia della polizia locale. I vigili hanno raccolto la testimonianza del raggirato a partire da una descrizione fisica e dell’abbigliamento del truffatore. Sono seguiti pattugliamenti e ricerche nel quartiere e in città ma del malvivente non sono state trovate tracce. All’uomo non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri.

Qualche settimana fa il raggiro con falsi tecnici della Saronno Servizi sfumato, sempre alla Cassina Ferrara, grazie all’arrivo del cognato della coppia di anziani presa di mira.

