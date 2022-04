x x

SARONNO – Dopo le edizioni ridotte delle celebrazioni della Pasqua degli ultimi due anni sono molti i fedeli saronnesi che hanno deciso di essere presenti alle celebrazioni del Triduo Pasquale.

Oggi pomeriggio alle 15 Prepositurale gremita, nel rispetto delle norme anticovid in vigore, per il rito della Passione presieduto dal prevosto monsignor Claudio Galimberti. Una presenza sentita e raccolta, come quella di ieri per la Lavanda dei piedi, che ha permesso ai fedeli di condividere non solo la celebrazione ma anche un momento di riflessione e preghiera personale. Tanti anche i volontari della comunità parrocchiale impegnati a garantire una perfetta organizzazione anche sul fronte del rispetto delle normative covid.

Sembra davvero lontana la Pasqua 2020 quando i riti del Venerdì santo erano stati ridotti ad una preghiera all’ospedale con l’allora prevosto monsignor Armando Cattaneo e il cappellano don Vincezo Bosisio.

Stasera alle alle 21, si terrà la via Crucis cittadina, con partenza al Santuario e arrivo alla chiesa Prepositurale.

