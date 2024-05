Primo piano

PAVIA- In Eccellenza, il Pavia inizia a programmare la prossima stagione partendo da una rivoluzione nel ruolo del direttore sportivo.

Si apre un nuovo capitolo per i pavesi con l’annuncio dell’addio di Fabrizio Bianchi alla direzione sportiva, lasciando spazio a Ivan Zampaglione proveniente dall’FBC Saronno. Sono state così confermate le voci di mercato, che circolavano da tempo negli ambienti del calcio locale. La scelta del Pavia è significativa, affidandosi a Zampaglione, esperto con un background variegato che include ruoli di osservatore per Modena e Parma, direttore tecnico del Legnano e responsabile scouting della Triestina. Inoltre, ha maturato esperienza come Sport Relationship Manager nella Fundaciòn Real Madrid.

L’obiettivo dei biancoblù e di Zampaglione è sicuramente quello di puntare in alto nella prossima stagione, mirando alla promozione in Serie D. Con il suo arrivo, il Pavia punta a rafforzare la squadra e a mettere in campo strategie vincenti per ottenere la tanto ambita promozione.

Il comunicato del club

A.C. Pavia 1911 comunica che Fabrizio Bianchi non ricopre più il ruolo di Direttore Sportivo. L’incarico è stato affidato a Ivan Zampaglione.

A Fabrizio Bianchi va il nostro grazie per il lavoro svolto con professionalità e dedizione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?