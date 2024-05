Calcio

CERRO MAGGIORE – Dopo la conclusione del campionato, l’allenatore Paolo Crucitti ha ufficializzato la scorsa settimana il “divorzio” dall’Aurora Cmc Uboldese con un annuncio sul proprio account Facebook nel quale ha ringraziato la società e la squadra per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo di guida tecnica.

Come riporta il sito specialistico di calcio locale paolozerbi.com, è ormai ufficiale la separazione tra Aurora Uboldese e il tecnico Paolo Crucitti dopo una stagione positiva durante la quale ha sfiorato per pochissimi punti la zona play-off del girone A di Promozione Lombardia. Il futuro dell’allenatore ed ex calciatore Crucitti è ancora incerto, vista anche la smentita dell’accostamento al Canegrate, ma la volontà resta quella di trovare l’occasione giusta per tornare ad allenare da protagonista in Eccellenza già dalla prossima stagione.