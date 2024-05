Basket

SARONNO – “La prevendita attivata ieri pomeriggio per Gara 1 della finale del campionato di Serie B Interregionale tra Az Robur Saronno e Basket Cecina, partita in programma sabato 25 maggio alle 21 al Palaronchi, è esaurita. Tutti i biglietti messi a disposizione sono terminati”. Lo comunica la società roburina.

I circa 400 tagliandi sono andati esauriti nel giro di un paio d’ore. Come ricordano dal club “non sarà possibile accedere al palazzetto se non con i tagliandi acquistati in prevendita. Per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto l’indicazione è quella di recarsi al palazzetto in ampio anticipo sull’orario d’inizio della gara per limitare al massimo i disagi delle operazioni di accesso”.

Da parte dei giocatori saronnesi un simpatico appello alla cittadinanza perchè stiamo vicini alla squadra ed alla società in vista di questo storico evento. A parlare Francesco De Capitani e Giacomo Motta.

Per la pallacanestro saronnese un record, a testimonianza di come tantissimi cittadini stiano seguendo da vicino l’avventura della squadra biancazzurra arrivata ai vertici della B Interregionale e che insegue il sogno della promozione nella serie B Nazionale, che si concretizzerebbe con il successo su Cecina. Si gioca al meglio delle 3 partite: sabato a Saronno, il mercoledì successivo a Cecina e l’eventuale bella sabato 1 giugno a Saronno.

Intervista verso la finale

23052024