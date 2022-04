Barboncina azzannata a Gerenzano: operata con prognosi riservata

GERENZANO – E‘ stata operata e si spera si riprenda presto: il riferimento va a Maya, il barboncino azzannato da un alltro cane al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano.

“Maya è stata operata – conferma la proprietaria che sta aggiornando i concittadini sul’accaduto tramite i social – Effettivamente il chirurgo ha trovato una perforazione dello stomaco che ha causato un’importante infezione con fuoriuscita di liquido in tutto il torace complicandone la respirazione. L’intervento è riuscito. Attualmente la prognosi resta riservata perché il quadro è estremamente critico e bisognerà capire come reagirà al post operatorio e alla cura antibiotica. Ringrazio tutti per il pensiero”. In molti, infatti, hanno espresso simpatia e solidarietà per la gerenzanese e per la piccola Maya, con la speranza che tutto si risolva per il meglio.

(foto: la barboncina Maya dal veterinario con la proprietaria. Dopo che è stata azzannata al Parco degli aironi, per l’animale si è reso necessario un intervento chirurgico)

18042022