SARONNO – “Il raduno con partita del 19 aprile è cancellato per esigenze tecniche degli ospiti“. Lo comunica la Fibs, Federazione italiana softball in merito all’appuntamento previsto domani nella città degli amaretti, sul diamante di via De Sanctis. “Il Talent team della Nazionale softball U22, che prevedeva come attività fondamentale la partita contro la Inox Team Saronno di A1, è rinviato a un possibile, successivo momento – spiegano dalla Fibs – in attesa che la formazione guidata da Giovanna Palermi possa recuperare integralmente il proprio roster”. Fra le saronnesi, dopo il derby perso sabato a Bollate, c’è infatti qualche giocatrice acciata ed indisponibile. “Eventuali riprogrammazioni del percorso della selezione azzurra saranno comunicati tempestivamente” fanno sapere dalla federazione.

Nella Nazionale under 22 di softball milita anche la giovane saronnese Chiara Rusconi.

(foto archivio: la giovane lanciatrice dell’Inox Team Saronno, Chiara Rusconi, che ha recentemente vestito anche la maglia della nazionale italiana under 22)

18042022