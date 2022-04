x x

SARONNO – CISLAGO – E’ stata Michelle Hunziker ieri sera a Striscia la notizia a lanciare un messaggio “teatral promozionale” per la cooperativa sociale il Granello.

La conduttrice, con Gerry Scotti, del tg satirico in onda su Canale ha annunciato il musical “Questo sono io” dei ragazzi de il Granello in programma domani 24 aprile al teatro Repower di Assago e il 16 maggio al teatro Manzoni di Milano. Sempre Hunziker ha ricordato che si tratta di un progetto teatrale con persone affette da disabilità il suo ricavato viene nuovamente investito nelle attività del gruppo. “Un’altra bellissima iniziativa” ha chiosato al termine della presentazione Gerry Scotti.

La Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza è nata a Cislago nel 1987 e oggi conta 230 utenti, 51 dipendenti, 100 volontari, 4 Centri Socio Educativi, 4 Servizi di Formazione all’Autonomia, 3 Comunità Residenziali e una palestra di vita indipendente.

