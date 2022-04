x x

MEDA – Si allontanano i playoff per il Fbc Saronno che nella gara in trasferta del tardo pomeriggio domenicale è stato sconfitto dal Meda. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro e l’intervista al calciatore Mattia Cannizzaro.

Meda-Fbc Saronno 3-1

MEDA: Chierico; Orsi (33’ st Tallarita), Bianchi, Michi, Palumbo, Cicola, Torrente (33’ st Bosisio), Cutili, Ponti, Filomeno (49’ st Haddaoui), Schinetti. A disposizione Allievi, Quitadamo, Tavella, Fraternali, Molteni, Martino. All. Cairoli.

FBC SARONNO: Giglio, Rudi (47’ st Vanzulli), Torriani, Giudici, Maggiore, Cannizzaro (28’ st Pieri), Bonizzi, Scaccabarozzi, Ballabio, De Angelis, Milazzo. A disposizione Migliorati, Spinelli, Gibertoni, Riva, Bernello, Iacovelli, Caruso. All. Chiodini.

Arbitro: Zambelli di Lodi (Porcelli di Lodi e Galli di Lecco).

Marcatori: 29’ pt Ponti (M), 32’ pt Ballabio (S), 36’ st Filomeno (M), 44’ st Ponti (M).

Risultati e classifica

Solbiatese-Valle Olona 4-1, Accademia Inveruno-Lentatese 1-0, Morazzone-Olimpia 3-1, Solese-Union Villa Cassano 2-0, Universal Solaro-Besnatese 1-0, Amici dello sport-Gallarate 2-1, Meda-Fbc Saronno 3-1, Castello Cantù-Uboldese 3-2. Classifica: Solbiatese 70, Morazzone 58, Castello Cantù 54, Meda 48, Fbc Saronno 46, Besnatese 42, Universal Solaro 41, Lentatese 40, Inveruno 33, Solese 32, Valle Olona 32, Amici dello sport 30, Aurora Cmc Uboldese 30, Gallarate 22, Union Villa Cassano 22, Olimpia 20.

