SARONNO – “Oggi 25 aprile ci siamo trovati in molti a Saronno in piazza Libertà. Da subito sono stati scanditi vari interventi che hanno collegato il grande tema della guerra con le questioni sociali come la propaganda, il Pnrr, l’accaparramento di energia e il ruolo degli Stati nei flussi migratori”.

Inizia così la nota dell’Assemblea antifascista saronnese in merito alla celebrazioni del 25 aprile.

“Inizialmente ci siamo accodato con il nostro spezzone al corteo istituzionale, poi una volta arrivati nella piazza finale, dopo aver ascoltato l’intervento del rappresentante dell’Istituto Pedagogico della Resistenza, e prima dell’intervento del sindaco, abbiamo deciso di abbandonare l’ipocrisia dei governanti e dei partiti che parlano di pace armando la guerra.

Siamo stati molto felici nel vedere che diverse persone hanno deciso di proseguire il corteo da noi proposto portando una posizione di radicale opposizione a ogni guerra e a ogni armamento, proseguendo fino a piazza Libertà dove abbiamo continuato tra cori e striscioni a leggere altri interventi.

Infine siamo arrivati alla Casa Del Partigiano dove abbiamo colorato col ricordo del nostro compagno Guido un muro esterno che ci auguriamo nessuno possa pensare di cancellare. Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza!”.