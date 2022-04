x x

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fabio Del Mastro consigliere comunale di Lazzate Futura.

“In occasione dell’ultimo consiglio comunale, è stata presentata all’assemblea consiliare la convenzione tra quattro paesi per ottenere i finanziamenti rivolti al progetto di rigenerazione urbana volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonchè al miglioramento della qualità, del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Ebbene, mentre i Comuni di Misinto, Ceriano Laghetto e Cogliate presentano progetti mirati al titolo del bando, a Lazzate l’Amministrazione si ostina a perseguire la ricostruzione di una vecchia cascina in centro paese, Cascina Volonterio, che nulla ha di storico diversamente da Villa Biraghi ad esempio, che andrebbe a ridurre i parcheggi in centro paese e quindi penalizzare le poche attività commerciali rimaste, oltre ad obbligare, se il progetto fosse portato a compimento, le associazioni del paese a riunirsi in un unico edificio, ipotesi che quasi tutte le associazioni vedono come il fumo con gli occhi.

Il tutto porterebbe, ciliegina sulla torta, all’accensione di un mutuo per altri svariati centinaia di migliaia di euro da accollare alla cittadinanza. Noi pensiamo che voler ridurre la marginalità e il degrado sociale pensando sempre e solo alla forma e non alla sostanza, investendo in edifici inutili e non in progetti educativi, spazi di ritrovo per i giovani o semplicemente abbattendo barriere architettoniche, fa intuire la miopia degli attuali amministratori, distaccati dalla realtà e dalle vere esigenze della cittadinanza.

