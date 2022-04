x x

SARONNO – E’ stata soccorsa da una passante che le è stata accanto fino all’arrivo dei soccorsi l’anziana saronnese di 78 anni che ieri è stata vittima di una brutta caduta in via Stampa Soncino. E’ successo intorno alle 10,17 quando la pensionata è finita a terra mentre percorreva l’arteria alle porte della Ztl.

Come detto la prima ad intervenire è stata una passante che non solo si è accertata delle sue condizioni ma hanno anche chiamato la centrale operativa del 118. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha effettuato i primi accertamenti sul posto.

Dopo un’ora la 78enne è stata trasferita all’ospedale di Legnano per le cure del caso. Le sue condizioni non destavano preoccupazione, le è stato assegnato un codice verde, ma il personale ha ritenuto necessiario non solo la cura delle contusioni ed escoriazioni provocate dalla caduta ma anche una serie di accertamenti.

