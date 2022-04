x x

SARONNO – Era molto conosciuto anche a Saronno, dove lavorava come saldatore, il 37enne Massimiliano Travascio morto a Como in un frontale in moto.

Spaccio, una foto sconcerta Saronno e invita ad una riflessione con un appello al sindaco Airoldi.

Infiltrazioni in corso Italia, pompieri mobilitati ma parte dei portici restano offlimits.

Auto in fiamme, ci pensano passanti e pompieri.

Promossa, da una presenza di migliaia di persone, la fiera di Origgio.

Trasparenza tasto dolente per l’Amministrazione. Guaglianone fa il punto delle domande senza risposta.