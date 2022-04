x x

SARONNO – Cambia il futuro, il progetto per la rinascita, della Cascina della Vigna, nota anche come Cascina Paiosa. La struttura realizzata ex novo dopo l’abbattimento dello stabile originale è candidata, almeno nel progetto presentato negli ultimi giorni per partecipare al bando “Spazi aggregativi di prossimilità”, a diventare un centro di aggregazione giovanile per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

La Cascina Paiosa, situata alle porte del parco Lura alle spalle della Cassina Ferrara è stata demolita e realizzata ex novo con i fondi della Fondazione Cariplo. Il cantiere si è concluso da anni l’edificio è inutilizzato da allora. L’idea originaria era quella di realizzare una sorta di “porta” per il parco con una serie di servizi per gli utenti.

Ora Cooperativa sociale Dandelion, Villaggio SOS, Il Sole Onlus e il Polo di Psicologia hanno partecipato al bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” che ha messo a disposizione complessivamente 20 milioni di euro per il finanziamento di progetti che offrano opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile.

“L’idea del progetto – si legge nei documenti all’albo pretorio – nasce dal rispondere ad un bisogno fortemente sentito nel territorio del Saronnese, ovvero quello di rispondere ai bisogni e alle esigenze dei più giovani che manifestano difficoltà di adattamento, mancanza di spazi adatti a una socializzazione non formale, in un territorio che presenta sempre maggiori fenomeni di devianza giovanile, abbandono scolastico e fragilità socio-culturali e psicologiche di diverso tipo”.

Come? tra le proposte che si vorrebbero concretizzare nella struttura c’è l’educativa di strada, percorsi di empowerment, di capacitazione personale, di orientamento e di accompagnamento educativo e workshop di vario genere (falegnameria, ceramica, legatoria, creazione di orti, sartoria). A questi si aggiungono percorsi di supporto psicologico, eventi e contenuti culturali (come podcast, concorsi fotografici, book club) e percorsi di educazione ambientale.

Il comune ha deciso di sostenere l’iniziativa: ha, infatti, recentemente sottoscritto l’idea progettuale mettendo a disposizione una concessione per un periodo di 10 anni della struttura comunale, per attivare al suo interno uno spazio aggregativo dedicato agli adolescenti. In caso di ottenimento dei fondi, il progetto verrebbe finanziato per i primi quattro anni attraverso le risorse del bando e per gli altri sei anni di concessione attraverso iniziative come l’orto sociale, alveari urbani, un bar all’interno della Cascina, percorsi di educazione ambientale e rent bike.

