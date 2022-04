x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Saronno circa le olimpiadi di italiano e matematica.

La data fatidica è quella di sabato 21 maggio, scelta dall’Amministrazione saronnese per lo svolgimento delle Olimpiadi di Italiano e Matematica rivolte ai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della città, siano esse pubbliche o paritarie.



Nei giorni scorsi, la Giunta Airoldi, ha approvato la delibera che mette in moto l’organizzazione di questa iniziativa di promozione culturale. “L’intento è quello di valorizzare al meglio le potenzialità di ciascun alunno – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gabriele Musarò – e di offrire un riconoscimento al merito attraverso la costruzione di un circolo virtuoso di competizione relativamente alla cultura e all’apprendimento”.



L’organizzazione delle “Olimpiadi” verrà curata dall’Informagiovani e, a breve, verranno rese note le modalità di iscrizione e partecipazione, la sede di svolgimento, nonché la tipologia di prove e di valutazione. Al termine del contest, i vincitori riceveranno premi sotto forma di buoni per l’acquisto di libri. “Il confronto tra studenti di diverse scuole – spiega il sindaco Augusto Airoldi – sarà l’occasione per favorire atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, in uno spirito di lealtà e sana competizione. Ci auguriamo che le scuole aderiscano a questa iniziativa, così come è successo in passato, ribadendo l’importanza di lavorare insieme per la promozione e la crescita culturale dei nostri ragazzi”.

