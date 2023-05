x x

SARONNO – Sabato 13 maggio all’auditorium Aldo Moro la città di Saronno ospiterà le Olimpiadi di Italiano e Matematica, replicando un’iniziativa voluta lo scorso anno dall’Amministrazione Airoldi per la promozione culturale legata all’istruzione.



Rispetto alla scorsa edizione, la competizione è rivolta ai ragazzi che frequentano le classi terze non soltanto delle scuole secondarie di primo grado della città, siano esse pubbliche o private, ma anche dei plessi del territorio del saronnese (Origgio, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Uboldo).



L’intento è ancora quello di valorizzare al meglio le potenzialità di ciascun alunno e di offrire un riconoscimento al merito attraverso la costruzione di un circolo virtuoso di competizione relativamente alla cultura e all’apprendimento.

I primi tre classificati verranno premiati con un buono acquisto di libri, del valore di 150 euro (per il primo classificato), di 100 euro (per il secondo) e di 50 euro (per il terzo).



L’organizzazione delle “Olimpiadi” è nuovamente affidata all’ InformaGiovani Saronno : le iscrizioni individuali dovranno pervenire, entro il 9 maggio all’indirizzo: [email protected]

(foto archivio)