SARONNO – il comitato dell’istituto comprensivo Aldo Moro in collaborazione con insegnanti e la dirigenza ha organizzato per sabato 30 aprile nella sede stessa della scuola la terza edizione dell’evento “Librarsi, il giardino del libro”. L’iniziativa è nata sull’onda della fondazione da parte dell’Unesco della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore nel 1996, che da allora ricorre ogni anno il 23 aprile al fine di promuovere la lettura, l’editoria e la protezione del copyright.

Anche quest’anno dunque il giardino dell’istituto comprensivo Aldo Moro fiorirà di pagine di libri nuovi e usati, per i più adulti e per i più piccoli; inoltre seguendo un vero e proprio percorso di letterarietà si giungerà all’area dedicata al Caffè Letterario dove, esattamente come nei Caffè del ‘700, si potrà godere del piacere del caffè e della lettura uniti insieme. Questa edizione si arricchisce anche di uno stand dedicato ad oggettistica libraria fatta a mano come segnalibri, quaderni, borse con il simbolo dell’evento e persino piccola bigiotteria; e di uno stand atto a presentare le opere della giovane calligrafa Valentina Doati, vera artista del pennino su carta.

Sarà per di più presente, come nelle altre edizioni, un’area dedicata alla “lettura emotiva”, ovvero arricchita di melodie e musiche adatte a far immergere il lettore completamente nelle pagine del libro.

(immagine in evidenza di precedente manifestazione d’archivi)

