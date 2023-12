Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi davanti alla stazione ferroviaria centrale di Saronno in piazza Cadorna. L’allarme è stato dato alle 18, per un pedone investito e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, oltre ad una ambulanza del Sos Uboldo.

E’ stata soccorsa una donna di 48 anni, al di là dello spavento le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti ed è stata medicata all’ospedale cittadino, per alcune contusioni ed escoriazioni. La vigilanza urbana saronnese si è occupata dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione a dinamica dell’accaduto ed anche per risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: ambulanza alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna)

08122023