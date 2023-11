Cronaca

SARONNO – Ancora momenti concitati alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”: oggi alle 10.30 sul posto, in piazza Cadorna, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, dopo che c’era stata una chiamata al 118 per segnalare una aggressione.

E’ stato soccorso un ragazzo di 23 anni, che riportava alcune contusioni: con l’autolettiga è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella per essere medicato di comunque non gravi lesioni, e per gli accertamenti medici del caso. Sono adesso in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa e carabinieri della Compagnia cittadina durante un intervento alla stazione centrale di Saronno)

