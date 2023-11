SARONNO – Far west nelle stazioni ferroviarie, dove si susseguono gli episodi criminosi: è stato brutto fine settimana, con rapine ai danni di viaggiatori nello scalo di “Saronno centro” e sul treno Saronno-Milano.

Saronno centro

Brutta avventura mentre andava a prendere il Malpensa express alle 23, per un saronnese diretto in aeroporto: nel sottopasso della stazione di “Saronno centro” è stato aggredito da uno sconosciuto, secondo alcuni testimoni uno straniero, che gli ha rubato il portafoglio.

Treno Saronno-Milano

L’altra sera un minorenne è stato preso di mira sul Saronno-Milano delle 20: il vagone era mezzo vuoto ed il ragazzino è stato preso di mira da tre giovani, all’apparenza stranieri ed armati di coltelli. L’hanno minacciato e gli hanno portato via il portafogli con 30 euro in contanti. Lui è riuscito a scendere a Bollate, loro sono rimasti a bordo del treno, avevano aggredito anche un altro passeggero, preso a schiaffi per farsi dare telefonino e soldi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione