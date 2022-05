x x

SARONNO – BUSTO ARSIZIO – VARESE Alfa Srl, azienda che da gennaio gestisce la rete idrica di Saronno al posto di Saronno Servizi. ha aperto un bando per un Accordo Quadro da complessivi 30 milioni di euro in tre anni che riguarda interventi di sostituzione o adeguamento delle condotte fognarie ed acquedottistiche, al fine di garantire la corretta gestione del servizio idrico integrato.

Si tratta di una cifra considerevole, che dà anche la misura dell’enorme impegno a cui è chiamata un’azienda che gestisce 3.724 chilometri di rete fognaria e 4.296 per la distribuzione dell’acqua potabile.

<È una cifra sicuramente importante – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli -, e questo affidamento ci consentirà di garantire lo svolgimento di tutti i lavori necessari, senza dover ricorrere ogni volta a singole gare d’appalto, col conseguente venir meno della tempestività. Inoltre, come è ovvio, un affidamento di questo tipo permette un notevole risparmio>.

<Voglio sottolineare – prosegue il presidente di Alfa – come questa gara sia stata pensata quale possibile opportunità per le imprese del territorio perché la multidisciplinarietà necessaria deve stimolare la costituzione di ATI (associazioni temporanea d’impresa). Quindi non è rivolto necessariamente alle grandi imprese, ma anche a imprese più piccole, che insieme possono mettere il loro “saper fare” a fattor comune. Molto possono fare le associazioni di categoria, con le quali dialoghiamo spesso, per stimolare e coordinare le aziende del territorio interessate>.

L’appalto sarà diviso in due lotti di uguale importo: 15 milioni per i lavori nella parte occidentale della provincia e altrettanti per quella orientale.

Questo appalto, identificabile come opere di manutenzione straordinaria, interviene sulle grandi manutenzioni dei sistemi a rete, specie quelli che debbono funzionare a ciclo continuo (quale quello acquedottistico e quello fognario), affinché fra un periodo e l’altro di intervento – le grandi progettazioni o le estensioni di rete – non ci siano problemi.

La manutenzione straordinaria riguarda, altresì, il miglioramento delle prestazioni e/o dell’affidabilità delle reti, anche da un punto di vista qualitativo,

al fine di aggiornarle e di ridurre il loro grado di obsolescenza, aumentarne la longevità e quindi diminuire la potenziale dispersione idrica <ed è proprio per la salvaguardia del bene acqua – sottolinea Mazzucchelli – che all’interno del bando vi è inserita una premialità verso azioni rivolte alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità>.

Per svolgere i compiti loro assegnati, le società che si aggiudicheranno l’appalto potranno avvalersi della piattaforma WebGis di Alfa. Il WebGIS è una piattaforma software che permette di visualizzare e gestire le cartografie e le informazioni delle banche dati ad esse collegate, consentendo di utilizzare un unico strumento che dà accesso integrato alla consultazione per criteri di ricerca e stampa sia all’interno della rete di distribuzione dell’Ente gestore, sia all’esterno.

Per le aziende interessate a partecipare alla gara per l’assegnazione del bando (che scadrà il 6 giugno prossimo) tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet aziendale www.alfavarese.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”.