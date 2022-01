SARONNO – “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato moltissimo per questo passaggio di consegne. Nulla è stato lasciato al caso per garantire ai saronnesi lo stesso livello di servizio e l’offerta di qualità a cui sono abituati”.

Così il presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo annuncia il passaggio di consegne dall’ex municipalizzata ad Alfa Srl.

“Molto del nostro tempo l’abbiamo impegnato per definire insieme ai nuovi gestori – continua Insinnamo – le modalità di questo subentro ponendo come prioritario la permanenza degli attuali canali di servizio”.

In sostanza ci sarà un periodo transitorio di 18 mesi in cui rimarranno inalterati sia la squadra di interviento saronnese sia lo sportello fisico via Roma. In questo lasso di tempo entrambi saranno gradualmente integrati nei protocolli Alfa. “In questa prima fase cambierà molto poco nell’organizzazione del servizio e nella modalità di bollettazione. Nel medio periodo però sarà Alfa ad organizzare le squadre e tutti gli elementi del servizio”. Sono 8 i dipendenti di Saronno Servizi del settore acquedotti che sono passati ad Alfa.

Rassicurazioni per i cittadini sono arrivati dal sindaco Augusto Airoldi nell’intervista di fine anno.



“Rassicuriamo i saronnesi sull’attenzione al servizio ma anche sulla permanenza, in questa prima fase, dello sportello fisico in via Roma. In aggiunta verrà messo a disposizione un numero verde a cui rispondono i tecnici di Alfa (800022060 attivo da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 17,30). Nei prossimi mesi saranno potenziati anche i servizi online”.

E conclude: “Da gennaio non cambierà sostanzialmente nulla per i saronnesi. Semplicemente la prima bolletta non sarà più inviata da Saronno Servizi ma da Alfa srl. E’ una scelta che ci impone la legge che chiede che non siano più i comuni a gestire il ciclo idrico integrato”.

