SARONNO – “Condizioni meteo permettendo, ci vediamo in viale Amendola, con chi vuole e con chi può, domenica 8 maggio alle 9… chi li ha, porti scopa, rastrello, sacchi di plastica e guanti”. E’ l’invito che arriva, sulla pagina Facebook assessore rigenerazione Urbana, dall’assessore Alessandro Merlotti che propone un momento di confronto e di attività coi residenti del quartiere Matteotti.

Merlotti pubblica un video relativo alla manutezione recentemente eseguita: “Rettangolo azzurro di viale Amendola, sfalcio eseguito, pulizia sommaria anche, ci vediamo domenica alle 9 per una “pulizia di primavera” (di fino), ci sarà più tempo rispetto al previsto per ragionare insieme su questo spazio”.

Al Matteotti l’Amministrazione ha realizzato nel primo anno di mandato malgrado le limitazioni legate alla pandemia diversi appuntamenti di urbanismo tattico con l’obiettivo di rilanciare il quartiere con la collaborazione dei residenti. Nel corso dell’estate sono stati realizzati alcuni progetti come il rinnovamento della panchine situate accanto al quadrato azzurro e prima ancora il recupero della targa dedicata a Giacomo Matteotti ad opera della Società Storica Saronnese.

Ora l’evidente tentativo di riprende, vista anche la fine delle limitazioni più impattanti e l’arrivo dell’estate, il confronto e la collaborazione con il quartiere.

