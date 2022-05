x x

SARONNO – Lezioni di tennis e possibilità di usare i campi senza costi. E’ la proposta dello Sporting Club che mentre è in corso il torneo internazionale Ift (match e incontri fino a domani sabato 8 maggio) ha reso noto il progetto che sta portando avanti con l’Amministrazione comunale. “Mettiamo a disposizione dei profughi presenti in città – ha spiegato il direttore sportivo Antonio Altobelli – ore di lezione e di uso dei campi così da donare a chi sta vivendo momenti difficili un po’ di svago e serenità”.

Al momento si sono registrati al comando di polizia locale circa 250 persone ucraine: 230 sono rimasti a Saronno mentre altri si sono spostati nei comuni limitrofi. Sono una trentina le famiglie saronnesi che si sono rese disponibili all’accoglienza, mentre in buon numero sono alloggiati da parenti ed amici che già abitavano da tempo in città.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn