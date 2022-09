x x

SARONNO – L’associazione “il Gabbiano ODV” organizza anche quest’anno la StraMatteotti che si terrà il 9 ottobre.

“Siamo tornati – spiegano gli organizzatori – dopo mesi di lavoro con questo attesissimo evento che unisce gli abitanti del quartiere Matteotti di Saronno e che si prospetta come una festa strepitosa”.

Confermata la formula: ossia una camminata non competitiva per le vie del quartiere Matteotti e rappresenta la riedizione di un evento che in passato ha ricevuto molti consensi e la cui riproposizione siamo convinti possa animare nuovamente il quartiere. La

“Partiremo – spiegano gli organizzatori – alle 10 dal campo sportivo di via Sampietro e percorreremo circa 4 chilometri per giungere al traguardo che si troverà all’oratorio di via Torricelli”.

Tantissime le premiazioni previste: il primo arrivato, il concorrente più giovane e il più anziano, il primo animale e il gruppo più numeroso.

“Ma non è finita qui: dopo la corsa ci fermiamo tutti a pranzare in Oratorio. In fase di pre-iscrizione alla corsa sarà possibile prenotare le fantastiche salamelle di nonna Nella, oppure le gustosissime pizze e focacce del bar Jolie”.

La giornata continuerà con un pomeriggio pieno di sorprese sempre all’oratorio di via Torricelli: “Dalle 14:30 inizieranno una serie di attività e dimostrazioni sportive sia per grandi che per piccini”.

Le pre iscrizioni sono aperte: online tramite richiesta alla mail [email protected] e bonifico bancario; in presenza domenica 2 e sabato 8 ottobre dalle 11.30 alle 12.30 fuori dalla chiesa di S.Giuseppe in via Torricelli.

Il costo della pre-iscrizione è di 3 euro a persona, mentre l’iscrizione il giorno della gara avrà un costo di 4 euro. I primi 500 iscritti verranno omaggiati con una medaglia e con un “pacco ristoro” offerti dall’associazione “il Gabbiano ODV”.

