SARONNO – Si è stabilzzato l’arrivo dei profughi ucraini a Saronno: lo ha riferito nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti.

“Nei primi giorni dopo l’inizio della guerra, gli arrivi erano stati di decine di persone al giorno mentre era sono notevolmente diminuiti – ha rilevato Airoldi – Attualmente sono 235 i profughi ucraini registrati in città”. Si tratta soprattutto di donne e bambini; sono ospitati da connazionali, parenti e amici, e da una trentina di famiglie saronnesi che si sono rese disponibili in queste settimane.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi in consiglio comunale, dove in segno di solidarietà è stata esposta la bandiera dell’Ucraina)

