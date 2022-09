x x

SARONNO – Continua, senza soluzione di continuità, l’impegno dell’Amministrazione comunale e della città di Saronno per sostenere i profughi ucraini arrivati in città a seguito della guerra in Ucraina.

Nel periodo estivo l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani con il personale del Comune e i diversi istituti scolastici ha collaborato per garantire a 24 profughi l’accesso agli istituti scolastici cittadini dalle scuole materne alle scuole medie. Un progetto già avviato lo scorso anno scolastico che prosegue per garantire ai piccoli ucraini una quotidianità fatta di scuola e socialità nella comunità saronnese.

E’ previsto un sostegno per tutto quanto riguarda i costi dei libri di testo ma anche un aiuto, realizzato grazie ad alcuni cittadini di origine ucraina, alle famiglie in cui ne i figli ne i genitori sanno parlare l’italiano.

Un sostegno che il Comune è pronto ad attivare anche nel corso dell’anno scolastico nel caso in cui in città arrivino altri bambini dall’Ucraina.

