COGLIATE – Tanta gente oggi pomeriggio al centro sportivo di Cogliate per una occasione davvero speciale, la semifinale playoff fra i locali della Cogliatese e la Legnanese. Campionato di Terza categoria: alla Cogliatese bastava un pari per passare il turno, in quanto meglio classifica in regular season, ed è finita 0-0. Insomma, la marcia della formazione brianzola prosegue e ci sarà quindi ancora da diversi: domenica prossima a Limbiate, contro la squadra locale, ci sarà in palio il salto di categoria.

“Grazie a tutti coloro che hanno lottato con noi questo pomeriggio” dicono i dirigenti della Cogliatese, entusiasti per il traguardo raggiunto.

