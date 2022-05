x x

SARONNO – L’allenatore Gianpaolo Chiodini e tutta la squadra ci tenevano, a finire in bellezza davanti al proprio pubblico ed è andata proprio così: domenica pomeriggio gara spumeggiante e divertente allo stadio “Colombo Gianetti” e 3-2 all’Accademia Inveruno; con i biancocelesti a chiudere la stagione al quarto posto nella classifica di Promozione.

La cronaca – Primo sussulto al 7′ quando Bonizzi centra il palo, mentre al 19′ sugli sviluppi di una punizioe segna Alemanni di testa mentre l’1-1 arriva al 21′ in mischia, sulla palla ci sono Milazzo e Ballabio e forse il tocco decisivo è di quest’ultimo. Al 27′ gol di Milazzo con una incornata mentre nella ripresa al 18′ pareggiano gli ospiti quando Pisoni serve Li Sacchi che dalla sinistra trova l’angolino. Non è finita: al 20′ slalom in area e gol di Rudi. Poi Milazzo, è forse un record, colpisce per tre volte il palo in pochi minuti, mentre prima della fine Caruso colpisce la traversa.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e l’intervista all’allenatore dei saronnesi, Chiodini.

Il tabellino

Fbc Saronno-Accademia Inveruno 3-2

FBC SARONNO: (4-4-2): Giglio (6’ st Migliorati); Riva (16’ st Cannizzaro), Bernello, Torriani, Maggiore; Girelli (26’ st De Angelis), Bonizzi, Rudi, Ballabio (33’ st Pieri); Caruso (45’ st Iacovelli), Milazzo. A disposizione Vanzulli, Viola. All. Chiodini.

ACCADEMIA INVERUNO (4-4-2): Prandini; Oliva, Frigerio L. (16’ st Pisoni), Alemanni (1’ st Rossi M.), Frigerio Fa.; Orlando (1’ st Savarese), Vago (8’ st Lepori), Notareschi, Mariutti; De Cao (1’ st Rossi A.), Li Sacchi. A disposizione Frattini, Martini, Medici, Frigerio F. All. Galli.

Arbitro Bozzoni di Cinisello Balsamo (Calabrese di Busto Arsizio e Facchino di Busto Arsizio).

Marcatori: 19’ pt Alemanni (I), 21’ pt Ballabio (S), 27’ pt Milazzo (S), 18’ st Li Sacchi (I), 20’ st Rudi (S).

Verdetti e classifica finale

Gallarate retrocede in Prima categoria assieme a Olimpia, penultima, e Union Villa Cassano.

Risultati recupero 20′ giornata e ultima giornata di regular season della stagione: Solbiatese-Castello Cantù 2-1, Aurora Cmc Uboldese 4-1, Meda-Solese 1-3, Morazzone-Universal Solaro 1-1, Olimpia-Besnatese 3-1, Union Villa Cassano-Lentatese 1-1, Valle Olona-Amici dello sport 1-2, Fbc Saronno-Accademia Inveruno 3-2. Classifica finale: Solbiatese 76 punti, Morazzone 62, Castello Cantù 57, Fbc Saronno 49, Meda 48, Universal Solaro 45, Lentatese 44, Besnatese 42, Solese 35, Amici dello sport, Accademia Inveruno e Aurora Cmc Uboldese 34, Valle Olona 33, Union Villa Cassano 36, Olimpia 23, Gallarate 22.

(foto: alcune fasi del match)

08052022