x x

SARONNO- Vince l’ Az Robur Saronno. Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Pallacanestro Milano, tornano alla vittoria i biancoazzurri, che con un risultato di 89-74 battono la Gardonese sul parquet di casa. Dopo un primo quarto a favore dei padroni di casa, gli ospiti sono sempre rimasti vicini, ma nell’ ultimo periodo di gioco la Robur è riuscita a effettuare l’allungo decisivo per fissare il risultato. Per i saronnesi, Cozzoli è il miglior marcatore con 19 punti, fondamentali ler la vittoria della Robur.

Az Robur Saronno: Politi 14, Marusic 10, Cozzoli 19, Cova NE, Quinti 11, De Capitani 8, Gurioli 5, Tresso 0, Pellegrini 13 ,Mariani 9, Motta NE , Banfi NE

Gardonese:

Davico 17, Perez NE, Poli 2, Corini 9, Omeragic 17, Franzoni NE, Dellaj NE, Cucchi 19, Cancelli NE, Misolic 2, Pedretti 8

Giacomo Rimoldi

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn