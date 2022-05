x x

CERIANO LAGHETTO – Da mercoledì 11 maggio, a Ceriano Laghetto, verranno introdotte alcune importanti novità nel servizio di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di imprimere una spinta decisa verso il miglioramento dei servizi di igiene ambientale e il raggiungimento di significativi risultati per l’ambiente. In particolare, cambieranno i giorni e la frequenza di raccolta dei rifiuti porta a porta. Carta e cartone, vetro, sacco giallo e secco indifferenziato avranno una frequenza di ritiro settimanale, mentre l’umido rimarrà a frequenza bisettimanale. Gli sfalci verdi saranno ritirati a calendario, visionabile sulla cartolina ricevuta a casa e sul sito di Gelsia Ambiente.

Il nuovo calendario di raccolta è stato studiato per essere più equilibrato e consono alla produzione dei rifiuti e al corretto avvio al recupero di risorse preziose. Nello specifico, sul territorio di Ceriano Laghetto, i giorni di raccolta a domicilio saranno ridotti a due: il mercoledì per il sacco grigio (indifferenziata), il sacco giallo (plastica, lattine, imballaggi) e l’umido e il sabato per carta e cartone, vetro e umido. Il verde sarà raccolto come da calendario, sempre di mercoledì, quattro volte a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, due volte a ottobre e novembre, una volta a dicembre. In autunno arriveranno altre importanti novità come il sacco con identificativo per la frazione indifferenziata, i nuovi sacchi arancioni per pannolini, pannoloni e traverse e saranno posizionati nuovi distributori automatici di sacchi come meglio specificato in una successiva campagna informativa.

“La nuova modalità di raccolta a domicilio risponde al duplice obiettivo di contenere i costi, specie dopo l’aumento considerevole dei carburanti e di semplificare il conferimento settimanale dei rifiuti – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Antonio Magnani (foto) – Questo intervento, insieme a quelli già programmati per l’autunno ci aiuteranno a migliorare ancora di più i livelli di raccolta differenziata scongiurando gli aumenti delle tariffe”. Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800445964 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 13), il sito web www.gelsiambiente.it, la G-App di Gelsia Ambiente e la seguente pagina http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=2088.

