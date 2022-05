x x

SARONNO – Continua la costruzione dello staff biancoceleste in vista della prossima stagione sportiva. Al neo presidente Francesco Gravina e al direttore generale Marco Proserpio, si aggiunge ora la pedina che dovrà costruire la parte sportiva, Fabio Viganò, già direttore sportivo della Casatese negli ultimi anni, che arriva a Saronno con le idee chiare e decise fin da subito.

“Saronno è una piazza importantissima, per la sua storia, i suoi tifosi e scendere di due categorie per me non è un problema quando la piazza è Saronno. A essere importanti in un progetto sono le persone con cui si lavora e quì ho trovato le giuste ambizioni e stimoli per lavorare bene. L’obiettivo è dichiarato uno e uno soltanto, fare bene e vincere fin da subito“, queste le prime parole in biancoceleste del nuovo diesse.

