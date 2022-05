Rassegna Pasolini, oggi 2 appuntamenti al cinema a Saronno

x x

SARONNO – “Pasolini 100” torna al cinema anche questa settimana, oggi con il doppio appuntamento (alle 15.30 e alle 21) al cinema di via Silvio Pellico. Nel frattempo, sono sempre aperte al pubblico in Villa Gianetti le mostre fotografica e video dedicate a Pier Paolo Pasolini, inserite nella rassegna saronnese per i cento anni dalla nascita.

Al Pellico è prevista la proiezione di “Il fiore delle mille e una notte”, vietato ai minori di 18 anni. Ingresso 4 euro, ridotto under 25 a 2 euro.

L’ultimo film della Trilogia della vita è anche quello dove forse si esprime più poeticamente il senso dell’utopia pasoliniana, evocando una dimensione popolare e fantastica dove il sesso è vissuto con libera spregiudicatezza in un passato magico, violento e intatto. Le scenografie di Dante Ferretti, i costumi di Danilo Donati, la fotografia di Giuseppe Ruzzolini, contribuiscono allo splendore figurativo di un film ispirato alle fiabe arabe e girato in Etiopia, Yemen, Iran e Nepal. Segue la proiezione del prologo originario, del bellissimo epilogo e di una scena inedita tagliati dalla versione definitiva del film.

