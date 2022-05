x x

SARONNO – Domani in occasione della giornata internazionale contro l’omotrasfobia, l’Amministrazione comunale ha aderito ad una campagna di sensibilizzazione e parteciperà con l’esposizione di una bandiera arcobaleno in Villa Gianetti.

La bandiera verrà esposta domattina alle 9.30, dal balcone di Villa Gianetti, presenti il sindaco Augusto Airoldi e la vicesindaco Laura Succi.

L’anno scorso oltre a patricinare la realizzazione di un video di sensibilizzazione l’Amministrazione ha aderito alla Rete Ready nata per coordinare sinergicamente a differenti livelli di governo le azioni di Enti Locali e Regioni finalizzate a prevenire, contrastare e superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, anche in una chiave più ampia di altre discriminazioni per sesso, età, disabilità, origine etnica e orientamento religioso.

(fot archivio)

