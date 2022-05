x x

TRADATE – Sabato 21 maggio alla casa della comunità di Tradate, in via Gradisca 16, avrà luogo l’Open Day per la prevenzione del melanoma: visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nei.

La giornata si divide in due momenti:

Dalle 14 alle 15 , presso la sala comunale di Villa Truffini , Corso Paolo Bernacchi, 2, Tradate (Va), gli specialisti del centro offriranno un momento di informazione, approfondimento e dialogo sul melanoma e la sua prevenzione

Dalle 15:30 alle 20, presso la Casa della Comunità di Tradate, via Gradisca 16, si terranno le visite dermatologiche gratuite

L’obiettivo di questa comunicazione è quella di promuovere l’iniziativa al fine che i cittadini ne vengano a conoscenza e facciano un primo passo verso la prevenzione al melanoma.

Per far questo chi desidera approfittare dell’opportunità può registrarsi al sito www.varese.opendaymelanoma.it oppure chiamando il numero 02 94753378.

Sono a disposizione per approfondimenti e interviste:

Maurizio Lombardo , dermatologia Asst Sette Laghi Varese, coordinatore del gruppo di lavoro Interdisciplinare Melanoma;

Alice Indini, oncologia Asst Sette Laghi Varese.

(foto d’archivio)