x x

SARONNO – Con una stringata nota su Facebook l’Amministrazione comunale annuncia la riapertura dell’area verde di piazza Unità d’Italia.

Ecco il testo integrale

Nella mattinata di lunedì 23 maggio verrà riaperto al pubblico il parco De Rocchi, rimasto chiuso parecchi mesi per lavori di messa in sicurezza. Purtroppo l’intervento complessivo si è rivelato più lungo del previsto a causa di alcuni errori tecnici di esecuzione che prevedono una nuova attività definitiva nei mesi invernali. Per permettere ai saronnesi di usufruire degli spazi nei mesi più caldi, l’Amministrazione ha deciso di terminare la messa in sicurezza e riprendere più avanti i lavori.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn