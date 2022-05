x x

CARONNO PERTUSELLA – Il ritrovamento è stato compiuto qualche giorno fa da un cittadino: qualcuno aveva gettato a terra una vera e propria “trappola per i cani”, potenzialmente letale. Il riferimento va ad una all’apparenza appetitosa polpetta, ma dentro c’era una vite. Notando quello che sembrava un ghiotto boccone per i cani, lasciato in bella evidenza in via Trieste, il caronnese ha provato a guardare con attenzione per capire esattamente di cosa si trattasse ed ha visto spuntare la vite. Ha avuto la prontezza di raccogliere la polpetta, e l’ha consegnata ad un veterinario del paese, perchè se ne sbarazzasse.

Se un cane l’avesse mangiata, le conseguenze sarebbero state molto gravi; potenzialmente letali per l’animale.

