x x

SARONNO – Raid notturno al centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro, “casa” del Fbc Saronno: è stata divelta parte della recinzione laterale del campo da calcio principale ed i ladri, si pensa che ad agire siano state più persone, hanno usato le maniere “forti” per entrare nel locale del bar: hanno forzato la serranda e mandato in frantumi parte della vetrata della porta d’ingresso. Hanno preso tutto quello che hanno trovato, bibite ed anche le divise dei bambini, sottratte dal vicino magazzino. Anche in questo caso hanno divelto la porta per riuscire ad accedere.

Ennesima razzia

A scoprire l’accaduto sono stati gli addetti del Fbc Saronno: è stata presentata una denuncia contro ignoti e c’è stato il sopralluogo dei carabinieri. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere nei centri sportivi saronnese e specificamente proprio in quello del rione Matteotti, alle cui “spalle” si trovano le campagne.

(foto: i danni causati dai ladri al centro sportivo Matteotti di via Sampietro)

26052022