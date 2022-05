x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del gruppo di minoranza Cislago in Comune, in merito alla cerimonia del Battesimo Civico, in programma il prossimo 2 giugno.

In data 17 maggio abbiamo appreso dal sito del Comune, dalla stampa locale e dai canali social, che in occasione del 2 giugno, “Festa della Repubblica”, l’Amministrazione Comunale ha organizzato presso il cortile del Castello Castelbarco, il battesimo civico, una cerimonia di benvenuto per i diciottenni in cui solitamente viene regalata copia della Costituzione come segno d’ingresso nell’età adulta.

Un momento che riteniamo molto importante verso le nuove generazioni; un segno di particolare attenzione dopo anni di pandemia aggravati da questi giorni difficili di conflitti nel mondo. Per i ragazzi non sono e non saranno anni semplici, tante le incognite e le incertezze per il futuro.

Siamo favorevolmente compiaciuti da questa iniziativa perché, a differenza degli altri Gruppi, era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale per le politiche giovanili.

(foto: archivio)

