x x

SARONNO – Dopo il concerto dello scorso ottobre, ritorna al Teatro Giuditta Pasta l’orchestra Settembre Classico per un nuovo concerto sinfonico. Protagonisti del concerto il maestro Stefano Nigro, direttore dell’orchestra, i pianisti Noemí Teruel Serrano e Bruno Billone e il baritono Demetrio Colaci. Il programma del concerto spazierà dalle pagine patriottiche dei “Puritani” di Vincenzo Bellini fino a capolavori sinfonici di Wolfgang Amadeus Mozart come il concerto per pianoforte n. 17 e la celeberrima sinfonia 40. L’ingresso è libero e per la partecipazione non è richiesta la prenotazione, tuttavia chi desidera riservare anticipatamente il suo posto può farlo inviando un WhatsApp al numero 320 7217772.



Prosegue anche l’idea delle prove aperte, in questo caso a tutta la cittadinanza. Oggi domenica 29 maggio dalle 10 Villa Gianetti sarà infatti possibile osservare il maestro Nigro al lavoro con i suoi musicisti in vista del concerto del 2 giugno: “Credo molto nelle prove aperte perché credo sia un ottimo modo per mostrare al pubblico in cosa consista realmente il nostro lavoro. Occasioni come quella di domani sono importanti per tuffarsi per qualche ora nella musica e scoprire la meraviglia di quest’arte!”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn