CARONNO PERTUSELLA – La S.C. Caronnese comunica che alla fine della stagione si separeranno le strade con il tecnico Manuel Scalise. Arrivato la scorsa estate sulla panchina rossoblù, il tecnico ha portato la Caronnese al settimo posto in campionato, giocandosi fino agli ultimi minuti dell’ultima giornata l’accesso ai playoff. Un’annata nella quale la Caronnese è stata protagonista anche in Coppa Italia, eliminata ai quarti di finale dalla Virtus Ciserano Bergamo soltanto ai calci di rigore.

A Manuel Scalise la società augura le migliori fortune sportive e professionali.

Si parla, anzi i beninformati lo danno quasi per certo, il suo passaggio al Piacenza fra i professionisti della serie C.

