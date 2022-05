Cislago, Pacchioni scrive al sindaco: “Così non va”

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta scritta dal gruppo Cislago in Comune e firmata da Debora Pacchioni, rivolta al sindaco di Cislago Stefano Calegari, in merito alla mancata istituzione di una commissione atta a garantire la trasparenza e le pari opportunità comunicative del Periodico Comunale “Cislago” e al mancato invito delle forze di minoranza all’iniziativa dello scorso 23 maggio per la celebrazione alla Giornata della Legalità.

Egregio Signor Sindaco,

è con profondo rammarico che il gruppo Cislago in Comune Le scrive questa lettera.

Ancora una volta, purtroppo, Lei e la sua Giunta avete dimostrato che le parole non hanno alcun peso ed ancor meno valore.

Le parole “collaborazione” e “coinvolgimento”, tanto sbandierate innanzi alla folla festante durante il primo consiglio comunale e, poi, ripetutamente richiamate in svariate occasioni, sono state ridotte a inutili lettere vuote, private di ogni intrinseco valore.

Ridotte a meri slogan di una perenne campagna elettorale. La Vostra.

Per l’ennesima volta, nostro malgrado, dobbiamo prendere atto, a soli 5 giorni dal prossimo Consiglio Comunale, di un ordine del giorno che, tra i diversi punti, prevede l’approvazione del nuovo regolamento del Periodico Comunale “Cislago”, argomento che avrebbe necessitato di una condivisione preventiva, a conclusione di un processo iniziato da tempo in seno all’apposita commissione del giornale.

Vogliamo ricordarle, signor Sindaco, che dai Suoi precedenti mandati sino ai tempi recentissimi, laddove diversi membri dell’attuale Giunta sedevano, chi tra i banchi della maggioranza chi tra quelli dell’opposizione, è sempre stato riconosciuto al Periodico Comunale un alto valore informativo e partecipativo, trasversale a tutte le forze politiche e sociali.

Conseguentemente, di volta in volta, come previsto dal regolamento in essere, veniva istituita un’apposita commissione atta a garantire la trasparenza e le pari opportunità comunicative nel pieno rispetto della comunità.

Ebbene, nel più assordante silenzio da parte Vostra, mai è stata riconvocata tale commissione e senza alcun accenno preventivo ed alcun minimo coinvolgimento vero ed attivo delle minoranze, proponete, oggi, l’approvazione di un regolamento già in toto predisposto ed approvato in Giunta. Davvero uno strano modo di mettere in pratica collaborazione e condivisione.

Allo stesso modo, in occasione della Giornata della Legalità nel trentennale della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, avete organizzato un’iniziativa che seppur lodevole, non ha previsto né un coinvolgimento delle forze di minoranza, né della cittadinanza, che è venuta a conoscenza della commemorazione solo in tarda serata da un post su Facebook.

Le Istituzioni in cui credeva Giovanni Falcone erano e sono patrimonio di tutti e non palcoscenico di pochi, per questo crediamo che non si possa onorare in modo serio la sua memoria e quella delle altre vittime innocenti della strage, e delle atre stragi di mafia, senza un larghissimo coinvolgimento delle forze politiche e sociali e della cittadinanza tutta.

Se questa è la Vostra idea di Impegno e Serietà nel coinvolgere attivamente l’amministrazione tutta su temi di carattere trasversale, ci riteniamo profondamente delusi e amareggiati, ma ancora più motivati a svolgere il nostro lavoro nell’interesse della comunità.

Il Gruppo Cislago in Comune

Debora Pacchioni

(foto archivio: Debora Pacchioni)

