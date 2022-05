x x

CISLAGO – Fuga per chilometri nel Varesotto e poi l’incidente a Cislago: il riferimento va a quanto avvenuto qualche giorno fa sulle strade della provincia. Il prologo sono stati i controlli della polizia di Stato alla periferia di Castellanza; gli agenti hanno notaot la presenza di una Bmw sospesa, che gironzolava a ridosso della zona boschiva dove talvolta si appostano gli spacciatori di droga.

Alla vista delle forze dell’ordine, la Bmw ha provato subito a dileguarsi, gli agenti si sono lanciati all’inseguimento: la vettura dei fuggiaschi ha compiuto alcune manovre spericolate rischiando di causa incidenti ed ha finito la sua corsa schiantandosi contro il guard-rail mentre cercava di entrare in autostrada Pedemontana all’altezza di Cislago: a bordo c’erano almeno un paio di persone, scappate nelle campagne circostanti. Ma tramite le impronte digitali presenti sulla Bmw uno è stato comunque identificato, si tratta di un ventenne marocchino in italia senza fissa dimora, che è stato quindi denunciato per resistenza a pubblic ufficiale. Il mezzo risulta intestato ad un uomo residente a Milano.

(foto archivio)

31052022