SARONNO – “Come preannunciato le scorse settimane, da oggi 1 giugno tornerà alla sua piena funzionalità, senza distinzioni tra giorni festivi e giorni lavorativi, il varco che delimita la zona a traffico limitato posizionato in via Cavour“. Lo ricordano i responsabili dell’Amministrazione civica ai cittadini.

Come rammentano dal Comune “la Ztl in questa area della città era stata rivista e il suo utilizzo è stato parziale per diversi anni: dal primo giugno verrà, invece, riattivata anche per la fascia oraria fra le 15 e le 24 dal lunedì al venerdì, limitando così l’accesso ai soli residenti e agli autorizzati possessori di apposito pass”. Da questo pomeriggio, dunque, chi accede alla Zona a traffico limitato senza autorizzazione prenderà la multa.

(foto: il varco di via Cavour a Saronno)

01062022