x x

SARONNO – Il verde pubblico e i problemi ad esso collegati restano in vetta agli interessi dei saronnesi in questo periodo. Lo dimostra il fatto che ieri gli articoli più cliccati siano stati quello relativo all’invasione di afidi in centro.

Continuano le attenzione dei saronnesi per i rospi: arriva anche la passerella nella fontana di via Primo Maggio.

Nuova sede della Guardia di Finanza: pronta per la primavera 2023.

Preso un rapinatore sul treno

Approvato il rendiconto 2021 dell’Amministrazione ma la maggioranza non brilla.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn