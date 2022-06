x x

LIMBIATE – Aveva nascosto una pistola nella cyclette di casa: 50 anni, l’uomo si trovavas agli arresti domiciloiari ed ora la sua situazione si è ulteriormente complicata. Nel corso di un controllo nella sua abitazione, gli agenti della Squadra mobile della polizia di Stato hanno infatti rinvenuto l’arma, ed hanno anche trovato una carta d’identità che era stata contraffatta. A quel punto il cinquentenne è stato arrestato.

Nel suo alloggio, che condivide con la mamma, l’uomo era dunque ai domiciliari: i tutori dell’ordine hanno eseguito una perquisizione, ed hanno rinvenuto la pistola, calibro 6.35, nascosta dentro alla carena della cyclette. Ora la posizione del limbiatese è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

