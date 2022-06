x x

SARONNO – Era parcheggiato sotto la rampa del palazzo comunale in piazza Repubblica il furgone degli operai comunali preso di mira nella notte tra giovedì e venerdì da ignoti. Gli intrusi sono entrati nel mezzo utilizzato dal personale dell’Amministrazione comunale per gli interventi di ordinaria manutezione in giro per la città.

Verosimilmente erano a caccia di attrezzi da lavoro o magari di qualcosa di valore dimenticato nell’abitacolo. In realtà una volta guadagnato l’accesso si sono dovuti ricredere. All’interno del furgone non c’era niente che valesse la pena di prendere e così si sono dileguati nella notte a mani vuote.

Com’è noto a seguito dei vandalismi avvenuti nel passato l’area sotto la rampa, come tutto il perimetro comunale, è controllato dalla videosorveglianza cittadina ed è proprio da queste immagini che partiranno le indagini della polizia locale per cercare di risalire agli autori dell’effrazione.

